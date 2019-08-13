2019/08/13 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شروط جديدة في قوانين الهجرة من شأنها أن تجعل المهاجرين الشرعيين الأكثر فقراً غير مؤهلين لتمديد إقاماتهم أو الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.وتستهدف هذه التغييرات الجديدة المهاجرين الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات التي تقدمها الدولة، والمعونات الاجتماعية مثل كوبونات الطعام،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شروط قاسية على المهاجرين الفقراء في اميركا وكالة خطوة برس.

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