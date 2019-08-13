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الأمن النيابية تطالب بغلق كافة المعسكرات ونقل مخازن الأسلحة خارج المدن

العراقامن

الأمن النيابية تطالب بغلق كافة المعسكرات ونقل مخازن الأسلحة خارج المدن

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 10:15

الأمن النيابية تطالب بغلق كافة المعسكرات ونقل مخازن الأسلحة خارج المدن

الأمن النيابية تطالب بغلق كافة المعسكرات ونقل مخازن الأسلحة خارج المدن

يتبع

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