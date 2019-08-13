2019/08/13 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، وجود الكثير من الشهداء والمغدورين في المناطق المح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن النيابية تحصي "شهداء بالجملة" وتتحدث عن "تواطؤ" بالمناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن النيابية تحصي "شهداء بالجملة" وتتحدث عن "تواطؤ" بالمناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).