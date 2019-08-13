2019/08/13 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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"الخيار العربي" محذرا من فوضى: الخطف مستمر ومجزرة جرف الصخر ابشع الجرائم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد /سومر نيوز
أكد الأمين العام لحزب الخيار العربي عبد الكريم عبطان، أن العراق يمر في فوضى عارمة.
وقال عبطان في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"الخيار العربي" محذرا من فوضى: الخطف مستمر ومجزرة جرف الصخر ابشع الجرائم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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