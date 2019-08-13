2019/08/13 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /سومر نيوز

أكد الأمين العام لحزب الخيار العربي عبد الكريم عبطان، أن العراق يمر في فوضى عارمة.

وقال عبطان في...

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