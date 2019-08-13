دراسة جديدة تحذر من خطر السمنة

2019/08/13 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة حديثة من أن خطر السمنة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان، حيث يعتقد أن أكثر من نوع لمرض السرطان يتأثر أكثر بالسمنة مقارنة بالتقديرات السابقة.

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