الفئران .. سلاح جديد في محاربة الأخبار المزيفة

2019/08/13 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراهن الباحثون على قدرة الفأر على سماع اختلالات الصوت التي لا يمكن للأذن البشرية سماعها، وقد يكون هناك سلاحا جديدا في الحرب ضد الأخبار الكاذبة والتضليل، هو الفئران!

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