اكتشاف مثير حول البشر القدماء خلال العصر الجليدي الأخير

2019/08/13 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة جديدة أن البشر القدماء عاشوا في مرتفعات شاهقة في جبال إثيوبيا خلال العصر الجليدي الأخير.

وقالت الدراسات السابقة إن المناطق المرتفعة، مثل التبت والأنديز،

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