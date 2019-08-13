اسعار الذهب ترتفع لاعلى مستوى منذ 6 سنوات

2019/08/13 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات، اليوم الثلاثاء، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في

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