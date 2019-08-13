2019/08/13 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..قالت القوات الصهيونية، الثلاثاء، إن درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة.وقال موقع “يديعوت أحرونوت” العبري، إن اثنين من الدرونات عادتا إلى غزة فورا بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر.وأعلن الجيش الصهيوني في شهر تموز الماضي إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب الجيش من سكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة صهيونية: درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة صهيونية: درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).