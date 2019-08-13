2019/08/13 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ،اليوم الثلاثاء، باشتراك خبراء عسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية لخزن الاسلحة والعتاد بعد نقل مخازنها خارج المدن.وقال الشمري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “ما حصل أمس من انفجار لمخزن الاسلحة والاعتدة جنوبي بغداد دليل واضح على سوء التخزين وعدم الاخذ بالاعتبار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات نيابية باشراك خبراء من الدفاع والداخلية بتخزين الاسلحة خارج المدن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات نيابية باشراك خبراء من الدفاع والداخلية بتخزين الاسلحة خارج المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).