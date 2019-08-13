2019/08/13 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهدد السكان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات برلمانية لحظر خزن أسلحة الحشد الشعبي داخل المدن العراقية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات برلمانية لحظر خزن أسلحة الحشد الشعبي داخل المدن العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).