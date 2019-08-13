2019/08/13 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للأنواء الجوية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “طقس يوم غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً جداً مع ظهور بعض السحب، ومشمساً حاراً في المنطقة الشمالية مع ظهور بعض السحب ويكون الطقس أحياناً غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: الطقس حار مع امطار وكالة خطوة برس.

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