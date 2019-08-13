انطلاق حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة “البيض”

2019/08/13 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة “نقاطع” التي تهـدف لعدم شراء البيض من معامل الدواجن والتجار الا بعد تخفيض الاسعار.وجاء في بيان لمنظمي الحملة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “الحملة تأتي بعد ارتفاع اسعار البيض في الاسواق العراقية بشكل ملحوظ وازدياد المعاناة على كاهل المحتاجين واصحاب الدخل المحدود”.واضاف […]

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