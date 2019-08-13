وزارة الاعمار والبلديات تشكل لجنة لتوزيع اراض سكنية في البصرة

2019/08/13 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكتب ريكاني في تغريدة على "تويتر" اليوم (13 آب 2019): إن "رئيس مجلس الوزراء اوعز لنا بتشكيل لجنة لاختيار 13 الف مرشح من شبكة الحماية الاجتماعية بآلية وشروط تحقق العدالة لتوزيع اول وجبة اراض سكنية في البصرة، وستتبعها خطوات لاحقة".

وزاد ريكاني: "كوادر الوزارة تعمل بشكل مستمر لغرض البدء بتنفيذ واحد من اكبر واهم المشاريع".انتهى .



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