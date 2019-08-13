2019/08/13 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الخدمات النيابية, الثلاثاء, اللجان الرقابية الى متابعة شركات الاتصالات خاصة شركتي اسيا سيل وزين العراق بسبب تردي الخدمات المقدمة للمواطنين وان تبريراتها غير مقنعة, مشيرا الى ان الشركتين قد بلغ عدد مشتركيها الى اكثر من ستة مليون مشترك.

وقال عضو اللجنة النائب جاسم البخاتي في تصريح صحفي , ان "الجهات الحكومية الرقابية مازلت تغفل تردي الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف الجوال خاصة شركتي اسيا سيل وزين العراق", داعيا "تلك الجهات الى المتابعة والمحاسبة, فضلا على ان لجنة الخدمات النيابية ستتابع الموضوع بشكل جدي".

واضاف ان "تبريرات الشركتين زين العراق واسيا سيل غير مقنعة بشان تردي خطوط الخدمة الهاتفية وذلك لوجود أجهزة تشويش تؤثر على الاتصالات".

واشار البخاتي الى ان "عدد مشتركي شركة اسيا سيل بلغ اكثر من اربعة ملاين مشرك , فيما بلغ عدد مشتركي شركة زين العراق الى اكثر من مليوني مشترك".

انتهى .



ا.ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الخدمات النيابية تطالب بمتابعة شركات الاتصالات بسبب تردي خدماتها المقدمة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الخدمات النيابية تطالب بمتابعة شركات الاتصالات بسبب تردي خدماتها المقدمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).