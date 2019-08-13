2019/08/13 | 11:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة تتهكم على الحكومة: منشغلة بالطيور المهاجرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
حمل عضو كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، الحكومة مسؤولية عدم ارسال القوانين المهمة التي تخدم المواطن ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة تتهكم على الحكومة: منشغلة بالطيور المهاجرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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