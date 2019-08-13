الحكمة تتهكم على الحكومة: منشغلة بالطيور المهاجرة

2019/08/13 | 11:34

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بغداد/ سومر نيوز

حمل عضو كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، الحكومة مسؤولية عدم ارسال القوانين المهمة التي تخدم المواطن ال...

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