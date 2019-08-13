المصرف السويسري: مدير فرع بريطانيا هرب 1.67 مليار يورو

2019/08/13 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أدين الرئيس السابق للفرع السويسري لمصرف بريطاني لمسؤوليته عن تسهيل التهرب الضريبي لعشرات الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين في عامي 2006 و2007، حيث استندت المحكمة في حكمها على ما يعرف باسم “قائمة فالجياني”.ومن خلال إجراءات قانونية تعرف باسم “الاعتراف بالذنب”، قبل بيتر براونوالدر، 68 عاما، المدير الإداري السابق للمصرف، بأن […]

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