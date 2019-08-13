صحة المثنى: سنستلم 28 نوعا من ادوية الامراض المزمنة بعد العيد

2019/08/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الثلاثاء، انها ستستلم 28 نوعا من الادوية الخاصة بالامراض المزمنة بعد عطلة عيد الأضحى.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "ستستلم بعد عطلة عيد الأضحى 28 نوعا من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة"، مبينة انها "باشرت بتوزيع مادة الإنسولين الخاصة بمرضى السكري وبكل أنواعه على مستشفيات المحافظة".

وأضافت ان "تلك المواد جهزت عن طريق لجنة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية في الدائرة"، مشيرة الى ان "جزء كبير من تلك الأدوية تم توفيره عن طريق الشركة العامة للأدوية (كيماديا)".

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