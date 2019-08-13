نائب يدعو للحد من تواجد مراكز التدريب العسكري في المناطق السكنية

2019/08/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى ضرورة الحد من تواجد القواعد ومراكز التدريب العسكري داخل المدن والمناطق السكنية.

وقال الربيعي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "يدعو القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى ضرورة الحد من تواجد القواعد ومراكز التدريب العسكري داخل المدن وشن حملة للمتابعة والتفتيش على المناطق السكنية".

وأشار الى "خطورة استمرار وجود المعسكرات والأكداس في المدن والمناطق السكنية وتهديدها لأمن المواطنين وحياتهم"، مشددا على "ضرورة متابعة هذا الملف ويكون على إطلاع من قبل مديرية الدفاع المدني وكيفية اختار المكان وسلامة التخزين من الانفجار وعلى ان لا يكون معلن ومعروف لدى عامة الناس حتى نتفادى الاعتداء والحفاظ على سلامة المجتمع".

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