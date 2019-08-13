الهلال الاحمر التركي يوزع لحوم الاضاحي في كركوك

2019/08/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع الهلال الأحمر التركي، الإثنين، لحوم الأضاحي على 1150 أسرة نازحة في مدينة كركوك، شمالي العراق.وقال المسؤول في الهلال الأحمر التركي بالعراق، أحمد داغي، إنهم وزعوا حصصا من لحوم الأضاحي لـ1150 أسرة محتاجة في كركوك.

وأوضح داغي، أنهم وزعوا 500 حصة من لحوم الأضاحي في مخيم للنازحين بكركوك، و650 حصة للأسر المحتاجة في المدينة.

وأضاف أنهم يحاولون الوصول إلى المحتاجين في كافة أنحاء العراق.

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