2019/08/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحة ذي قار: إصابة العشرات من المواطنين في حوادث سير

كلمة -

بغداد

اعلنت دائرة صحة ذي قار، يوم الثلاثاء، أن المحافظة شهدت

العديد من الحوادث أسفرت عن إصابة العشرات من المواطنين.

وقال مدير قسم العمليات في الدائرة، صلاح غياض ان "مراكز الطوارئ في

المحافظة استقبلت 33 إصابة لمواطنين نتيجة تعرضهم لحوادث سير في

الطرق الداخلية والخارجية في ذي قار".

وبين، أن "غالبية الحوادث كانت نتيجة حادث بدراجة نارية نوع

(ستوتة)"، مشيرا إلى أن "الدائرة لم تسجل أي إصابة عن طريق الألعاب

النارية أو حتى تسجيل وفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار: إصابة العشرات من المواطنين في حوادث سير) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار: إصابة العشرات من المواطنين في حوادث سير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).