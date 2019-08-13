2019/08/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس دمرت قوة من الحشد الشعبي وخلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مضافات لعصابات داعش الارهابية بعملية دهم وتفتيش في محافظة الأنبار.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قوة مشتركة من فوج الفرات الأول وفوج حشد الغربية الاول وخلية الصقور نفذت، عملية دهم وتفتيش في مناطق الكعرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لداعش في الأنبار وكالة خطوة برس.

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