حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني ايام التشريق

2019/08/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، حيث يجوز بعدها للمتعجلين من الحجاج الخروج من منى.

ويكون خروج المتعجلين قبل

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