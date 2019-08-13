الخدمات النيابية لـ

2019/08/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهمت لجنة الخدمات والاعمار والنقل والاتصالات في مجلس النواب، الحكومة، بمحاباة مع شركات الهاتف النقال بالاستمرار بتقديم اسوأ الخدمات للمواطنين.

وقال عضو اللجنة علاء

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