لابعاده عن ريال مدريد .. ميسي يتصل بنيمار لاقناعه بالعودة لبرشلونة

2019/08/13 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة / ماركا / الاسبانية أن قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتصل بالنجم البرازيلي نيمار ليقنعه بعدم الموافقة على الرحيل نحو ريال مدريد والعودة لبرشلونة.ويحتفظ نيمار بعلاقة جيدة مع النجم الأرجنتيني ميسي والأوروغوياني لويس سواريز إذ شكلوا ثلاثيّا مرعبا في الهجوم قاد برشلونة لعدة ألقاب أبرزها ثلاثية موسم 2014-2015.وأكد نيمار أخيرا […]

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