“بالفديو”.. عراقية تفاجئ الامن وتقتحم منصة حفل كاظم الساهر في اسطنبول

2019/08/13 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدمت معجبة عراقية على اقتحام منصة الحفل الغنائي الذي احيياه النجم كاظم الساهر في مدينة اسطنبول مساء امس الاثنين، وذلك من اجل احتضانه والتقاط صور معه.

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