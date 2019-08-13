2019/08/13 | 11:47

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صحة المثنى: سنستلم 28 نوعاً من أدوية الأمراض المزمنة بعد العيد

كلمة -

بغداد

أعلنت دائرة صحة المثنى، يوم الثلاثاء، انها ستستلم 28 نوعا

من الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة بعد عطلة عيد الأضحى.

وذكرت الدائرة في بيان، انها "ستستلم بعد عطلة عيد الأضحى 28 نوعا

من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة"، مبينة انها "باشرت بتوزيع

مادة الإنسولين الخاصة بمرضى السكري وبكل أنواعه على مستشفيات

المحافظة".

وأضافت ان "تلك المواد جهزت عن طريق لجنة شراء الأدوية والمستلزمات

الطبية في الدائرة"، مشيرة الى ان "جزء كبير من تلك الأدوية تم

توفيره عن طريق الشركة العامة للأدوية (كيماديا)".

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