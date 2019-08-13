القبض على متهمين بالقتل والتزوير في بغداد

2019/08/13 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض

على متهمين اثنين بالقتل والتزوير.

وذكر بيان للعمليات ان "قوة من لواء المشاة 24 تمكنت بالاشتراك مع

مكتب مكافحة اجرام أبو غريب من القاء القبض على متهم بالقتل في

منطقة البيطرة غربي بغداد".

وأضاف ان "قوة من لواء المشاة 54 تمكنت بالاشتراك مع مركز شرطة

العامرية من اعتقال متهمة بالتزوير في منطقة العامرية" مشيراً الى

"تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالا جزائهما وفق القانون".

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