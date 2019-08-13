الاعلان عن وفاة عضو سابق بمجلس محافظة الانبار

2019/08/13 | 11:47

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بغداد اليوم - الانبار

توفي، الثلاثاء، 13 آب، 2019، عضو مجلس محافظة الانبار السابق راجع بركات السعدون.

وقال مصدر طب...





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