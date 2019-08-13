ظريف: واشنطن حولت منطقة الخليج إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال

2019/08/13 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خطوات واشنطن لتشكيل تحالف عسكري ضد طهران في الخليج، قائلا إنها حولت المنطقة إلى ‘علبة كبريت’.وفي تصريحات لقناة ‘الجزيرة’ أدلى بها أثناء زيارته إلى الدوحة قال ظريف: ‘الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا’.وأضاف: ‘إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها …

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