اكتشاف جديد لكوكبيين يشبهان الارض

2019/08/13 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الفلك كوكبين قريبين من المنظومة الشمسية يشبهان إلى حد كبير كوكب الأرض، وقد يكونان مأهولين.ووفقا للعلماء هما الأكثر شبها بالارض من بقية الكواكب المكتشفة حتى الآن.ونشر علماء الفلك نتائج عملهم في مجلة Astrophysical Journal Letters العلمية، وبأن النجم Tigarden – هو قزم أحمر من صنف М.هذا […]

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