2019/08/13 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، امس الاثنين، الانتقادات الموجهة لباريس على خلفية تسليمها من ينطبق عليهم وصف “الجهاديين الفرنسيين” إلى العراق لمحاكمتهم بدلا من إعادتهم إلى فرنسا.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه غوفين، في بيان، إن الادعاءات التي صاغتها أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس ترفض الانتقادات بشأن محاكمة الارهابيين الفرنسيين في بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس ترفض الانتقادات بشأن محاكمة الارهابيين الفرنسيين في بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس ترفض الانتقادات بشأن محاكمة الارهابيين الفرنسيين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).