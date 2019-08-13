2019/08/13 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الايام الاربعة المقبلة .. وحالة الطقس .. ظهور بعض السحب وفرصة لتساقط الامطار !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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