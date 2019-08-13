الشيخ “البيجاوي” يدعو إلى التنبه ممن يتلبس بلباس الدين

2019/08/13 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجع اليعقوبي (دام ظله) الشيخ حسام البيجاوي بيت الشيخ القاضي الإمام مسوخن كاه, في جوسوان غامبيا.حيث بدأ الشيخ البيجاوي حديثه بذكر ما يؤكد عليه دائماً سماحة الشيخ المرجع اليعقوبي(دام ظله) من ضرورة حفظ الترابط والسلام الأهلي عند هذه الشعوب الإفريقية.كما دعا الشيخ حسام إلى التنبه ممن يتلبس بلباس الدين, بقوله: ” إن …

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