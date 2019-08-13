2019/08/13 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لتنفيذ وتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من الأسلحة ، فيما طالب بالإسراع بإطلاق حملات تفتيش واسعة داخل المدن للتأكد من تطبيق القرارات ذات الصلة ومصادرة مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة ، فضلا عن محاسبة كل من يعبث بأمن المواطن .

وأشار الكعبي الى ان تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن و يؤثر على سلامة المدنيين ويحصد ارواحهم وهذا ما شاهدناه “اليوم” خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى.

وأكد وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات او حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يشدد على اخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش لمصادرتها) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يشدد على اخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش لمصادرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).