الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ “داعش” تضم متفجرات واسلحة في خانقين

2019/08/13 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عثرت قوة من الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، على مضافة لداعش تضم متفجرات واسلحة ومواد لوجستية في خانقين.وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/، ان “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي نفذت عملية امنية في زور نهر الوند بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، اسفرت العملية عن العثور على مضافة لداعش […]

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