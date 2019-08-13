اللجنة الامنية في ديالى :الحشد الشعبي انهى تهديد

2019/08/13 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاثنين، (13-8-2019 ) عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمضافة كبيرة ضبطها الحشد الشعبي في ريف خانقين، شمال شرق المحافظة، مؤكدة أن الحشد انهى تهديد "داعش" لثلاث مناطق مهمة في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني ، إن "المضافة التي تم ضبطها ، يوم أمس، في زور قرية شيربيك ضمن حدود ريف قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) وكانت في معسكر مصغر لتدريب مسلحي داعش ومقر لإيواء خلاياه المسلحة"، لافتا الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان المعسكر كان يضم من 25-30 مسلحا".

وأضاف الحسيني، أن "المعسكر أُنشئ في منطقة معقدة جدا من ناحية التضاريس وسط احراش واشجار كثيفة جدا"، لافتا الى ان "الوصول اليه يحتاج الى السير مسافة طويلة جدا وسط معرقلات من جداول وانهر".

وبين ان "اكتشاف المعسكر جاء بعملية نوعية للحشد الشعبي باشراف من قبل اللجنة الامنية في مجلس ديالى"، مشيرا إلى "80% من الهجمات التي وقعت في قرى ريف خانقين انطلقت من هذا المعسكر وكان مصدر تهديد مباشر لمدن خانقين والسعدية وجلولاء باعتباره المأوى الرئيسي لخلايا داعش".

انتهى .



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