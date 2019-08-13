لجنة الصحة البرلمانية : تم تشكيل لجنة عليا للتخلص من المواد المشعة المنتشرة في بعض المحافظات

2019/08/13 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال العبادي في تصريح صحفي ، ان وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة شكلتا لجان على مستوى عال من الاهمية للتخلص من النفايات المشعة المنتشرة في محافظات البصرة وكربلاء والانبار وبغداد.

مبيناً، ان اللجنة المشكلة من خبراء ومستشارين في مجال البيئة سيبحثون كيفية التخلص من تلك النفايات ورفع توصياتهم الى الحكومة لتنفيذها باسرع وقت ممكن بما يضمن الامن والسلامة لجميع المواطنين.

وتابع، بان تلك اللجان سترتأي كيفية طمر تلك النفايات وما هو المكان المناسب لذلك،دون ان يكون ذلك عشوائيا كما رسم له قبل ذلك.

انتهى .



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