اعتقال متهمين بالقتل والتزوير غربي بغداد

2019/08/13 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد،اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بالقتل والتزوير في ابي غريب والعامرية.

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