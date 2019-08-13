رسمياً.. شنايدر يسدل الستار على مسيرته

2019/08/13 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الهولندي ويسلي شنايدر، نجم منتخب الطواحين وفريقي ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً.

ووصل شنايدر إلى عامه الـ35 بعد مسيرة رائعة مع عدد من فرق كرة القدم اختتمها مع الغرافة القطري، حيث شارك معهم في 21 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 5 آخرين.

وتمكن شنايدر من الفوز بست بطولات من أبرزهم الثلاثية التاريخية مع نادي إنتر ميلان عام 2010.

وحقق شنايدر كل من دوري أبطال أوروبا مرة، الدوري الإسباني مرة، كأس السوبر الإسباني مرة، الدوري الإيطالي مرة، وكأس إيطاليا مرتين.

وكان شنايدر مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية عام 2010 بعد الثلاثية مع الإنتر، والوصول لنهائي مونديال 2010.

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