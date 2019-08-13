تعرف على محترف الشرطة الجديد

2019/08/13 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل المحترف الجديد بو بكر ديارا، إلى العاصمة بغداد وخاض مع نادي الشرطة لكرة القدم اول وحدة تدريبية له.

والمحترف بو بكر ديارا، هو مالي الجنسية، تولد 1994، ويلعب بمركز خط الوسط، يبلغ طوله 183 سم.

مثل منتخب مالي تحت 20 سنة، وتحت 23 سنة، كما خاض مع المنتخب الاول مباراة واحدة.

سبق ان مثل اندية كروفينا المالي في موسم 2012، ومازيمبي 2013-2016، الافريقي التونسي 2016، وادي دجلة المصري 2017، انبي المصري 2018.

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