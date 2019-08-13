الأنواء الجوية: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وأمطار في هذه المناطق

2019/08/13 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ان التوقعات تشير إلى فرص لسقوط أمطار في بعض المناطق، فيما تشهد محافظات عدة أجواء

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