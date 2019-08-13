هكذا علقت طهران على مغادرة الشيخ زكزاكي الى الهند

2019/08/13 | 12:07

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفي إشارة إلى مغادرة زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي وزوجته الى الهند لتلقي العلاج ،

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