2019/08/13 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نحرهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان: عثرنا على أطفال من جرف الصخر مزّقت أجسادهم ووضعت داخل صناديق الفاكهة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان: عثرنا على أطفال من جرف الصخر مزّقت أجسادهم ووضعت داخل صناديق الفاكهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).