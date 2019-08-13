تحالف القوى يشن هجوما لاذعا على الجهات المعنية بسبب التكتم على 120 جثة

2019/08/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر تحالف القوى العراقية، بياناً بشأن مئة وعشرين جثة دفنت في محافظة كربلاء، مطالبا الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.

وقال التحالف ان حكومة بابل المحلية ومديريات بلديتها وصحتها تواطأت على التكتم على نحو مئة وعشرين جثة لعراقيين مغدورين من أبناء مناطق شمال بابل وسلمتها الى منظمة مجتمع مدني لتقوم بدفنها في محافظة كربلاء، دون أن يكون للحكومة الاتحادية موقف أو بيان أو قرار جريء ازاء ذلك.

واعتبر البيان ان ما حصل يرتقي لجرائم ضد الانسانية مع تشابه اسلوب منفذيها وان اختلفت مسميات داعش عن مسميات المجاميع المسلحة التي تسيطر على مناطق شمال بابل بشكل عام ومناطق جرف الصخر على وجه الخصوص وهو ما يجعل الحكومة الاتحادية وتوابعها واجهزتها التنفيذية المتسترة على هذه المجاميع المسلحة شريكا في الجريمة على حد تعبير البيان.

وطالب البيان الحكومة بالتحلي بالشجاعة والجرأة في الكشف عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة مؤكدا انه بعكس ذلك سيكون لتحالف القوى العراقية موقفا أمام الجامعة العربية والمجتمع الدولي لفضح وتوثيق الجرائم التي ترتكب من قبل المجاميع المسلحة أمام مرأى ومسمع الحكومة العراقية.

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