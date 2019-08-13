مستشار عبد المهدي يكشف سبب اختيار البصرة قبل غيرها لتوزيع 13 الف قطعة ارض سكنية

2019/08/13 | 12:48

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عبد الحسين الهنين مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، 13 آب، 2019، أسباب اختي...





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