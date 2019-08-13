2019/08/13 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى عدد من لاعبي منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، مراسم زيارة مرقد الامام الحسين (ع)، في كربلاء.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان لاعبي المنتخب البحرين ادوا الصلوات في مرقد الامام الحسين (ع)، وتجولوا في اروقة الصحن الشريف، وكذلك متحف الامام الحسين (ع) الذي يحتوي على هدايا الملوك والرؤساء على مدى التاريخ.

ووصل المنتخب البحريني الى كربلاء امس الاثنين، قادماً من اربيل لملاقاة منتخبنا الوطني العراقي في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا يوم غد الاربعاء على ملعب كربلاء الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المنتخب البحريني لكرة القدم في رحاب مرقد الامام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المنتخب البحريني لكرة القدم في رحاب مرقد الامام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).