2019/08/13 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..عبدالمهدي يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..عبدالمهدي يتفقد موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).