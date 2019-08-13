علاوي يؤكد اهمية انشاء قيادة عامة مشتركة للقوات المسلحة او مجلس اعلى للدفاع

2019/08/13 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي الى استثمار اجواء العيد في ترسيخ اسس الوحدة الوطنية وتقوية النسيج المجتمعي والقضاء على نهج المحاصصة والاقصاء والتهميش والاجتثاث.واضاف خلال استقباله جمعاً من المهنئين بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ” من المؤسف استمرار نهج المحاصصة” ، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس وقانون الخدمة الاتحادي وبدء صفحة جديده ليعم […]

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