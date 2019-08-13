نواب عن بابل يصدرون بيانا حول “الجثث المجهولة”

2019/08/13 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس اصدر نواب عن محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الانباء التي تحدثت عن العثور على جثث مجهولة في المحافظة، مؤكدين أن عدد الجثث المجهولة 31 جثة وليس كما نشر بأنها 120، مشيرين الى أن جميع تلك الجثث متراكمة منذ عام 2016.وجاء في بيان صدر عن نواب محافظة بابل، وتلقت “خطوة

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